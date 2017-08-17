Apple пожертвовала $2 млн правозащитникам на борьбу с расизмом после Шарлотсвилла

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple пожертвовала $2 млн правозащитным организациям на противодействие расовой ненависти в США после всплеска насилия в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на внутрикорпоративное уведомление, подписанное главой компании Тимом Куком.
Согласно этому документу, Центр юридической поддержки неимущих в южных штатах (Southern Poverty Law Center) и Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League, ADL) получат от Apple по одному миллиону долларов. Тим Кук также призвал сотрудников корпорации перечислять на те же цели добровольные пожертвования этим двум ведущим в США правозащитным организациям.
Глава Apple выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, который во вторник отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только на ультраправых, обвинив в проявлении жестокости и представителей левых взглядов. Приравнивать одних к другим "противоречит нашим [корпорации Apple] идеалам в Америке", цитирует AP слова Кука.
Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, после событий в Вирджинии заблокировала аккаунты, связанные с интернет-изданием неонацистского толка Daily Stormer. В компании подчеркнули, что правила пользования сервисом запрещают публикацию контента, содержащего угрозы и пропагандирующего ненависть и насилие. За последние дни соцсети Facebook и Instagram также заблокировали ряд страниц, владельцы которых способствовали разжиганию ненависти.