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Apple пожертвовала $2 млн правозащитникам на борьбу с расизмом после Шарлотсвилла

Международная панорама
17 августа, 22:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Глава компании Тим Кук также не согласился позицией президента Дональда Трампа, который отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только на ультраправых

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple  пожертвовала $2 млн правозащитным организациям на противодействие расовой ненависти в США после всплеска насилия в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на внутрикорпоративное уведомление, подписанное главой компании Тимом Куком.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Согласно этому документу, Центр юридической поддержки неимущих в южных штатах (Southern Poverty Law Center) и Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League, ADL) получат от Apple по одному миллиону долларов. Тим Кук также призвал сотрудников корпорации перечислять на те же цели добровольные пожертвования этим двум ведущим в США правозащитным организациям.

Глава Apple выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, который во вторник отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только на ультраправых, обвинив в проявлении жестокости и представителей левых взглядов. Приравнивать одних к другим "противоречит нашим [корпорации Apple] идеалам в Америке", цитирует AP слова Кука.

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, после событий в Вирджинии заблокировала аккаунты, связанные с интернет-изданием неонацистского толка Daily Stormer. В компании подчеркнули, что правила пользования сервисом запрещают публикацию контента, содержащего угрозы и пропагандирующего ненависть и насилие. За последние дни соцсети Facebook и Instagram также заблокировали ряд страниц, владельцы которых способствовали разжиганию ненависти.

 

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