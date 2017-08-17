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Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флага Испании в знак солидарности с Барселоной

Международная панорама
17 августа, 23:14 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Глава города заявил, что жители глубоко скорбят и сочувствуют семьям погибших и пострадавших

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© Мэрия Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Мэрию Тель-Авива подсветили в четверг вечером цветами испанского флага в знак солидарности с жителями Барселоны. Об этом сообщила в четверг ТАСС советник мэра города Илана Михаэли.

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"Здание мэрии Тель-Авива осветилось сегодня вечером цветами испанского флага в знак солидарности с жителями и гостями Барселоны", - сказала она. По словам Михаэли, "жители Тель-Авива глубоко скорбят и сочувствуют семьям погибших и раненых в теракте в Барселоне". "Мы, жители Тель-Авива, как никто понимаем эту боль и осознаем, что с террором необходимо бороться, знаем, что любое оправдание процессами глобализации того, что происходит сегодня в мире, не решает проблему, - продолжила советник. - Все страны должны объединить усилия в борьбе с террором, это величайшее зло современности".

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта, а число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.

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