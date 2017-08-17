Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флага Испании в знак солидарности с Барселоной

Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флага Испании в знак солидарности с БарселонойМеждународная панорама 17 августа, 23:14
Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 летОбщество 17 августа, 23:09
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубкахСпорт 17 августа, 22:58
Медведев назвал теракт в Барселоне чудовищным преступлениемПолитика 17 августа, 22:49
Шалимов: "Краснодар" уже давно не думает о возможном уходе Смолова из командыСпорт 17 августа, 22:47
Тренер "Црвены Звезды": "Краснодар" будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕСпорт 17 августа, 22:37
Крупные теракты в Западной Европе с 2000 г. ХронологияМеждународная панорама 17 августа, 22:35
Глава Каталонии заявил, что в результате теракта в Барселоне госпитализированы 80 человекМеждународная панорама 17 августа, 22:32
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в БарселонеМеждународная панорама 17 августа, 22:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Мэрию Тель-Авива подсветили в четверг вечером цветами испанского флага в знак солидарности с жителями Барселоны. Об этом сообщила в четверг ТАСС советник мэра города Илана Михаэли.
"Здание мэрии Тель-Авива осветилось сегодня вечером цветами испанского флага в знак солидарности с жителями и гостями Барселоны", - сказала она. По словам Михаэли, "жители Тель-Авива глубоко скорбят и сочувствуют семьям погибших и раненых в теракте в Барселоне". "Мы, жители Тель-Авива, как никто понимаем эту боль и осознаем, что с террором необходимо бороться, знаем, что любое оправдание процессами глобализации того, что происходит сегодня в мире, не решает проблему, - продолжила советник. - Все страны должны объединить усилия в борьбе с террором, это величайшее зло современности".
В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта, а число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.