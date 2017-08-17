Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в ночь на пятницу в знак скорби о жертвах совершенного 17 августа теракта в Барселоне. Об этом сообщила в четверг на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Эйфелева башня погасит огни в 0:45 (1:45 мск - прим. ТАСС) в память о жертвах теракта в Барселоне", - написала Идальго.

Она выразила солидарность с жителями города.

В январе этого года огни Эйфелевой башни - символа Парижа и Франции - отключали в память о жертвах нападения на мечеть в канадском Квебеке. В марте 2016 башню окрасили в цвета бельгийского флага в знак солидарности с народом Бельгии, пострадавшей от серии терактов. В июле того же года Эйфелева башня была окрашена в цвета флага Франции в знак траура по погибшим в Ницце. В апреле 2017 года огни башни погасли в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге.