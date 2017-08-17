Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Барселоне

Международная панорама
17 августа, 23:17 UTC+3 ТАСС

Мэр Парижа Анн Идальго выразила солидарность с жителями столицы Каталонии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 августа. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в ночь на пятницу в знак скорби о жертвах совершенного 17 августа теракта в Барселоне. Об этом сообщила в четверг на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

"Эйфелева башня погасит огни в 0:45 (1:45 мск - прим. ТАСС) в память о жертвах теракта в Барселоне", - написала Идальго.

Она выразила солидарность с жителями города.

В январе этого года огни Эйфелевой башни - символа Парижа и Франции - отключали в память о жертвах нападения на мечеть в канадском Квебеке. В марте 2016 башню окрасили в цвета бельгийского флага в знак солидарности с народом Бельгии, пострадавшей от серии терактов. В июле того же года Эйфелева башня была окрашена в цвета флага Франции в знак траура по погибшим в Ницце. В апреле 2017 года огни башни погасли в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Персоны
Идальго, Анн
Страны
Испания Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту
5
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
6
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама