Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Теракт в центре Барселоны произошел по уже отработанному террористами в других странах сценарию - автомобиль давил людей на оживленной пешеходной улице. В результате действий злоумышленника погибли 13 и пострадали еще 80 человек. Агентство Reuters со ссылкой на правительство Каталонии сообщило о 100 пострадавших. Двое подозреваемых задержаны полицией. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По отработанному сценарию

Террорист, управлявший арендованным на окраине Барселоны фургоном, совершил наезд на людей в районе туристической улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. Как утверждают очевидцы, машина петляла, стараясь задеть как можно больше людей. Подобным образом уже совершались теракты в Ницце и в Лондоне.

В результате действий злоумышленника погибли 13 человек, еще 80 в состоянии разной степени тяжести доставлены в больницы города. 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил в четверг глава Каталонии Карлес Пучдемон. Он отметил, что жители города массово приходят в больницы, чтобы сдать кровь для раненых при нападении.

Сразу после теракта городские власти потребовали немедленно закрыть все магазины в городе. Кроме того, была проведена эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез" и были закрыты некоторые станции метро.

В СМИ также прошла информация о том, что предполагаемый террорист укрылся в одном из ресторанов и захватил заложников. Однако эти данные не подтвердились. "Ни в одном баре Барселоны нет никакого забаррикадировавшегося... Мы считаем нападение терактом", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

There is no one entrenched itself in any bar in the center of #Barcelona. We have arrested one man. We treat it as a terrorist attack — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Первое задержание

Как сообщила газета El Pais, полиция быстро установила, что фургон был арендован на имя Дрисса Укабира. Издание опубликовало на своем сайте фото предполагаемого преступника. По данным испанских СМИ, он был задержан каталонской полицией. Вместе с ним якобы был взят под стражу еще один человек.

По данным El Pais, Укабир был зарегистрирован в Санта-Перпетуа-де-Могода, северном пригороде столицы Каталонии. Однако газета La Vanguardia пишет, что он проживал в каталонском муниципалитете Риполь у границы с Францией, а родился в Марселе.

Однако через некоторое время газета La Vanguardia сообщила, что человек, назвавшийся Дриссом Укабиром явился в полицию Каталонии и заявил, что у него украли документы. По данным издания, он решил пойти в полицию, увидев свою фотографию в СМИ.

Кроме того, в испанских СМИ проходили сообщения, что один из предполагаемых злоумышленников был убит в перестрелке с полицией, но пока нет официального подтверждения этой информации.

Премьер едет в Барселону

Король Испании Филипп VI уверен в солидарности всей страны с жителями Барселоны. "Этим убийцам и преступникам не удастся запугать нас. Вся Испания сейчас с Барселоной. Рамбла будет вновь открыта для всех", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter пресс-службы дворца.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что вся страна сейчас мысленно с пострадавшими в Барселоне. "Террористы никогда не победят единый народ, который любит свободу, а не варварство. Вся Испания сейчас с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в своем Twitter.

Он сообщил также, что направляется в Барселону.

Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 августа 2017 г.

За помощью не обращались

Российские туроператоры, сотрудничающие с ассоциацией "Турпомощь", пока не сообщали о том, что среди их клиентов есть пострадавшие в результате теракта в центре Барселоны, сообщил ТАСС вице-президент ассоциации Александр Осауленко.

"Пока информации о том, что наши пострадали, нет. Операторы, с которыми мы на связи (у нас много кто занимается Испанией) говорят о том, что их туристов там нет", - сказал он.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что невозможно сказать, сколько точно российских туристов сейчас находится в городе.

"Для Барселоны пик - это весна и осень, потому что это экскурсионное направление. А сейчас, в августе, естественно, все едут на пляж. Но туристы там есть. И организованные, и самостоятельные", - добавила она.

Россия соболезнует

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны и подчеркнул, что это ЧП подтверждает необходимость объединения усилий мирового сообщества в борьбе против терроризма, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", - написал Путин в телеграмме соболезнования.

Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал теракт в Барселоне чудовищным преступлением и призвал бороться с терроризмом сообща.

Мир скорбит

Политики Франции, ФРГ и Великобритании осудили теракт в центре Барселоны и выразили соболезнования народу Испании. Со словами поддержки выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, а также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и глава германского МИД Зигмар Габриэль.

"Выражаю солидарность и соболезнования Франции в связи с жертвами трагического теракта в Барселоне. Мы остаемся едины и подтверждаем свою решимость вести борьбу против терроризма", - написал Макрон в своей страничке в Twitter.

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 августа 2017 г.

Великобритания выступает на стороне Испании в борьбе с терроризмом, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Мои мысли с жертвами сегодняшнего ужасного нападения в Барселоне и экстренными службами, отреагировавшими на этот инцидент", - сказала британский премьер.

Правительство ФРГ потрясено наездом на людей в центре Барселоны. "Мы глубоко опечалены и мысленно находимся с жертвами отвратительного теракта", - написал Штеффен Зайберт в Twitter. В свою очередь, лидер социал-демократов ФРГ Мартин Шульц назвал случившееся в Барселоне "трусливым нападением на наши ценности.

In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in #Barcelona - in Solidarität + Freundschaft an d. Seite der Spanier. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17 августа 2017 г.