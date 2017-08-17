Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разведка США предложила свою помощь Испании

Международная панорама
17 августа, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Сенатор из США призвала и другие страны работать с Испанией, добавив, что противостоять терроризму можно лишь сообща

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американское разведывательное сообщество предложило помощь Испании в расследовании теракта в Барселоне. Об этом в четверг журналистам сообщила сенатор-демократ, член спецкомитета верхней палаты Конгресса США по разведке Дайэн Файнстайн.

"Наше разведывательное сообщество предложило помощь, и я призываю другие страны работать с Испанией. Мы поддерживаем Барселону и предложим любую помощь, которую мы можем оказать", - сказала политик.

Галерея
14 фото

Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших

"Эта атака является еще одним напоминанием о том, что мы должны противостоять всем формам экстремизма. Террористов нужно обнаруживать и останавливать до того, как они смогут совершить нападение", - добавила она.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе туристической улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.

Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
США Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
7
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама