Разведка США предложила свою помощь Испании

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американское разведывательное сообщество предложило помощь Испании в расследовании теракта в Барселоне. Об этом в четверг журналистам сообщила сенатор-демократ, член спецкомитета верхней палаты Конгресса США по разведке Дайэн Файнстайн.
"Наше разведывательное сообщество предложило помощь, и я призываю другие страны работать с Испанией. Мы поддерживаем Барселону и предложим любую помощь, которую мы можем оказать", - сказала политик.
"Эта атака является еще одним напоминанием о том, что мы должны противостоять всем формам экстремизма. Террористов нужно обнаруживать и останавливать до того, как они смогут совершить нападение", - добавила она.
В четверг фургон совершил наезд на людей в районе туристической улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.
Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.