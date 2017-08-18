Reuters: более ста человек пострадали в результате теракта в Барселоне

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ТАСС, 17 августа. Число пострадавших в результате наезда фургона в Барселоне превысило сто человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Каталонии.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 80 раненых.
В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".