Reuters: более ста человек пострадали в результате теракта в Барселоне

ТАСС, 17 августа. Число пострадавших в результате наезда фургона в Барселоне превысило сто человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Каталонии.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 80 раненых.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".