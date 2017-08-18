Сбивший полицейских в Барселоне водитель не связан с терактом

ТАСС, 18 августа. Водитель, совершивший наезд на полицейских в барселонском муниципалитете Сан-Жуст-Десверн, застрелен полицией, он не имеет отношения к наезду фургона на людей на улице Рамбла. Об этом сообщила каталонская полиция, ее заявление передает агентство Reuters.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта 13 человек погибли, более 100 пострадали. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).