Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ пока не подтверждает информацию о гибели троих немцев в Барселоне

Международная панорама
18 августа, 0:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, августа. /ТАСС

По словам представителя ведомства, данные о том, что среди погибших или пострадавших могли быть граждане ФРГ, усиленно проверяются

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. МИД ФРГ пока не может подтвердить информацию о том, что в результате теракта в Барселоне погибли трое граждан Германии. Об этом в четверг вечером сообщила журналистам представитель внешнеполитического ведомства.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

"Мы усиленно проверяем все сведения, согласно которым среди пострадавших могли быть граждане ФРГ", - отметили в МИД. "Генконсульство в Барселоне и созданный в МИД кризисный центр находятся в тесном контакте с испанскими органами", - подчеркнула представитель министерства. По ее словам, "в настоящий момент пока неясно", есть ли погибшие или пострадавшие при теракте немцы.

Ранее в четверг телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники в силах безопасности сообщил, что погибли трое граждан Германии.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Погибли 13 человек, ранены более 100. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Испания Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
7
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама