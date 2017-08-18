МИД ФРГ пока не подтверждает информацию о гибели троих немцев в Барселоне

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. МИД ФРГ пока не может подтвердить информацию о том, что в результате теракта в Барселоне погибли трое граждан Германии. Об этом в четверг вечером сообщила журналистам представитель внешнеполитического ведомства.
"Мы усиленно проверяем все сведения, согласно которым среди пострадавших могли быть граждане ФРГ", - отметили в МИД. "Генконсульство в Барселоне и созданный в МИД кризисный центр находятся в тесном контакте с испанскими органами", - подчеркнула представитель министерства. По ее словам, "в настоящий момент пока неясно", есть ли погибшие или пострадавшие при теракте немцы.
Ранее в четверг телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники в силах безопасности сообщил, что погибли трое граждан Германии.
В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Погибли 13 человек, ранены более 100. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны.