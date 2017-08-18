В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Политические игры вокруг памяти жертв Холокоста позорны и недопустимы. Такое заявление сделала в пятницу депутат Кнессета (парламента Израиля) Ксения Светлова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать решение не включать РФ в проект создания музея Собибор.

"Считаю недопустимым и позорным проводить политические игры, когда речь идет о столь важной задаче как сохранение исторической памяти о содеянном фашистской Германией и нацистами, - сказала она. - Примечательно, что те, кто сейчас отказываются допустить Россию до участия в проекте [создания музея Собибор], это - Польша, где сейчас очень распространено отрицание причастности поляков к уничтожению евреев во время Холокоста. Но есть исторические свидетельства, и все факты известны".

История и память

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах были уничтожены по разным данным от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. РФ положительно отреагировала на приглашение и выразила готовность внести в обустройство мемориала существенный финансовый вклад, однако дальнейшее обсуждение с Польшей российского участия в проекте не дало никаких результатов. В июле стало известно, что проект решено продолжать в прежнем составе - без РФ.

"Историю нельзя переписывать, и те, кто хочет это сегодня сделать, должны знать, что за ними следят, следят очень внимательно, в особенности, люди, которые пережили ужас Холокоста, их дети и внуки, которые будут продолжать нести память о том, что произошло, о том, что случилось в лагере смерти Собибор, о том, кто поднял восстание, о том, что происходило в остальных лагерях смерти, многие из которых находились на территории Польши", - сказала Светлова.

Общечеловеческий урок

Израильский парламентарий подчеркнула, что "весь мир должен работать совместно над увековечением памяти жертв Холокоста, сохранением исторической памяти, созданием музеев и памятников, так как это - общечеловеческий урок". "Именно из-за того, что этот урок не был усвоен миром, продолжаются, к сожалению, такие явления как массовые убийства и геноциды в различных точках планеты", - продолжила Светлова.

Депутат Кнессета призвала все государства "работать совместно над созданием музеев и памятников и развивать совместные проекты по образованию и обучению" для сохранения памяти о Холокосте. "Это необходимо для того, чтобы молодое поколение, дети - уже четвертое или пятое поколение после Второй мировой войны - знали о том, что происходило в те годы, помнили то, что произошло", - подчеркнула парламентарий.