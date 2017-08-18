Telegraph: мигранты из ЕС после Brexit могут остаться без пособий в Великобритании

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ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Трудовым мигрантам из стран Евросоюза после Brexit может быть отказано в праве на получение пособий в Великобритании, если они не проработали в стране как минимум четыре года. Об этом в четверг сообщила газета The Telegraph.
По информации издания, в настоящее время члены правительства изучают планы по прекращению выплат пособий работающим мигрантам, которые приедут в королевство после марта 2019 года. Претендовать на получение льгот могут только те, кто вносил вклад в развитие британской экономики как минимум четыре года.
Британский кабмин, как подчеркивает газета, может также пойти на уступки и предоставить возможность получения пособий мигрантами, проживающими в Великобритании не менее четырех лет, не принимая во внимание их статус занятости.
Таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возродила обещание своего предшественника Дэвида Кэмерона, предлагавшего установить так называемый аварийный тормоз, в рамках которого мигрантам из ЕС пришлось бы ждать от четырех до семи лет для получения доступа к социальным выплатам.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.