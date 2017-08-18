Глава Пентагона: США привержены усилиям по мирной денуклеаризации Корейского полуострова

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил министра национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му в том, что Вашингтон привержен дипломатическим усилиям по мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны США, распространенном в четверг по итогам телефонного разговора политиков.
"Министр Мэттис и министр Сон решительным образом осудили второй запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 28 июля и решили продолжить в тесном сотрудничестве координировать ответные действия на угрозу со стороны Северной Кореи", - отмечает ведомство.
"Мэттис вновь подчеркнул незыблемую приверженность США защите Республики Корея и подчеркнул [ее] военную роль в обеспечении расширенного сдерживания. Он также подчеркнул приверженность продолжающимся дипломатическим усилиям, направленным на мирную денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в заявлении.
В нем указывается, что министры обороны двух стран встретятся позднее в этом месяце в Вашингтоне.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.