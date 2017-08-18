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Глава Пентагона: США привержены усилиям по мирной денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
18 августа, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

В телефонном разговоре с министром обороны Южной Кореи Джеймс Мэттис также подчеркнул приверженность США защите Республики Корея и отметил ее военную роль в обеспечении расширенного сдерживания

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил министра национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му в том, что Вашингтон привержен дипломатическим усилиям по мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны США, распространенном в четверг по итогам телефонного разговора политиков.

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"Министр Мэттис и министр Сон решительным образом осудили второй запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты 28 июля и решили продолжить в тесном сотрудничестве координировать ответные действия на угрозу со стороны Северной Кореи", - отмечает ведомство.

"Мэттис вновь подчеркнул незыблемую приверженность США защите Республики Корея и подчеркнул [ее] военную роль в обеспечении расширенного сдерживания. Он также подчеркнул приверженность продолжающимся дипломатическим усилиям, направленным на мирную денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что министры обороны двух стран встретятся позднее в этом месяце в Вашингтоне.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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