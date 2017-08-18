В Канаде с начала года задержаны более 11 тысяч нелегалов из США

ОТТАВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Свыше 11 тысяч нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскую границу с начала текущего года. Об этом в четверг ТАСС заявил официальный представитель Королевской канадской конной полиции (КККП) Гарольд Пфлейдерер.

"С января по июль полиция задержала 7,5 тысяч нелегалов, которые пытались попасть из США в Канаду", - сказал он. Еще 3,8 тыс. человек полицейские задержали за первые 15 дней августа только на границе канадской провинции Квебек, которая находится рядом с американскими штатами Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мен, добавил представитель правоохранительных органов.

Данных за август по другим пограничным регионам пока нет. Пфлейдерер уточнил, что в основном из США в Канаду нелегалы пытаются попасть через провинции Квебек и Манитоба.

Ранее в четверг в ходе пресс-конференции представитель КККП Клод Кастонгуэй назвал "беспрецедентным" поток нелегалов, который отмечается с начала августа из США в Канаду через провинцию Квебек. "Наши офицеры патрулируют границу 24 часа в сутки в течение всего года, и мы никогда не видели таких цифр", - сказал он. Кастонгуэй подчеркнул, что ситуация с нелегалами пока "никак не отражается на безопасности страны".

В основном из США в Канаду прибывают выходцы из стран Африки, таких как Сомали, и Центральной Америки, таких как Гаити. По словам самих мигрантов, в Канаду они "бегут", так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики американского президента Дональда Трампа.