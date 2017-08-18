В Канаде с начала года задержаны более 11 тысяч нелегалов из США

СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористовМеждународная панорама 18 августа, 3:12
Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в БарселонеСпорт 18 августа, 2:41
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 странМеждународная панорама 18 августа, 2:17
СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 2:06
Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябреСпорт 18 августа, 2:03
Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 1:48
Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге ЕвропыСпорт 18 августа, 1:41
Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом домеМеждународная панорама 18 августа, 1:27
СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотрСпорт 18 августа, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Свыше 11 тысяч нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскую границу с начала текущего года. Об этом в четверг ТАСС заявил официальный представитель Королевской канадской конной полиции (КККП) Гарольд Пфлейдерер.
"С января по июль полиция задержала 7,5 тысяч нелегалов, которые пытались попасть из США в Канаду", - сказал он. Еще 3,8 тыс. человек полицейские задержали за первые 15 дней августа только на границе канадской провинции Квебек, которая находится рядом с американскими штатами Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мен, добавил представитель правоохранительных органов.
Данных за август по другим пограничным регионам пока нет. Пфлейдерер уточнил, что в основном из США в Канаду нелегалы пытаются попасть через провинции Квебек и Манитоба.
Ранее в четверг в ходе пресс-конференции представитель КККП Клод Кастонгуэй назвал "беспрецедентным" поток нелегалов, который отмечается с начала августа из США в Канаду через провинцию Квебек. "Наши офицеры патрулируют границу 24 часа в сутки в течение всего года, и мы никогда не видели таких цифр", - сказал он. Кастонгуэй подчеркнул, что ситуация с нелегалами пока "никак не отражается на безопасности страны".
В основном из США в Канаду прибывают выходцы из стран Африки, таких как Сомали, и Центральной Америки, таких как Гаити. По словам самих мигрантов, в Канаду они "бегут", так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики американского президента Дональда Трампа.