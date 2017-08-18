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СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в Барселоне

Международная панорама
18 августа, 2:06 UTC+3 ТАСС

Испанский премьер-министр Мариано Рахой сказал, что терроризм - "глобальная угроза, ответы на нее должны быть глобальными"

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Премьер-министр страны Мариано Рахой

Премьер-министр страны Мариано Рахой

© EPA/Quique Garcia EPA/Quique Garcia

ТАСС, 18 августа. Трехдневный траур по жертвам теракта в центре Барселоны объявлен в Испании.

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Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Мариано Рахой, его заявление приводит в пятницу газета La Vanguardia.

"Нас объединяют траур и решимость победить тех, кто попрал наши ценности и наш образ жизни", - заявил премьер-министр, добавив, что терроризм - "глобальная угроза, ответы на нее должны быть глобальными".

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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