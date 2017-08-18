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Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину

Международная панорама
18 августа, 2:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, августа. /ТАСС

По мнению Эдварда Мюррея, этот памятник идеализирует "основателя авторитарного советского режима"

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Памятник Владимиру Ленину в Сиэтле

Памятник Владимиру Ленину в Сиэтле

© AP Photo/Robert Sorbo

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Эдвард Мюррей высказался за снос памятника Владимиру Ленину, стоящего на одной из улиц этого города. Об этом градоначальник заявил в четверг в интервью радиостанции KIRO.

"В последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в нашем городе существуют символы ненависти, расизма и насилия", - отметил мэр. "Мы должны убрать все эти символы, - указал Мюррей. - Это включает как памятники конфедератам, так и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима".

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Я считаю, что мемориал конфедератам на кладбище Лейк-Вью и статуя Ленина в [районе] Фримонт должны быть убраны", - сказал он. При этом мэр добавил, что оба памятника находятся на частных территориях. Без согласия владельцев власти города их снести не смогут.

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны идеализировать тех, кто совершал жестокие зверства и пытался разделить нас по признаку того, кто мы есть и откуда", - отметил также мэр.

Статуя Ленина в Сиэтле представляет собой бронзовое изваяние высотой около пяти метров. Памятник был изготовлен словацким скульптором Эмилем Венковым и установлен в 1988 году в городе Попрад (сейчас территория Словакии). После падения коммунистического режима в Чехословакии статую демонтировали. Впоследствии американец Льюис Карпентер выкупил ее у властей страны и перевез в США.

В 1994 году Карпентер ушел из жизни. Через год после этого его наследники установили статую на одной из улиц Сиэтла в сквере частного владения. Они выставили ее на продажу, но до сих пор не могут найти покупателя.

Скандал вокруг памятников конфедератам

На этой неделе в США вновь разгорелись острые дискуссии вокруг целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов. Она существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор в США насчитывается около 700 памятников конфедератам.

12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

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