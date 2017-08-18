СМИ: глава МИД Японии может в ноябре посетить Россию

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно может в ноябре посетить Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Как сообщила в пятницу газета Nikkei, правительства двух стран начали соответствующее согласование.

Вместе с тем для поездок за границу японским министрам необходимо получать на это разрешение парламента. В случае проведения важных заседаний в ноябре визит Коно может быть перенесен на декабрь.

Кроме того, по данным газеты, в настоящее время рассматривается возможность поездки главы японского МИД во Владивосток в начале сентября, куда поедет премьер-министр Синдзо Абэ.

Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа этого года и к настоящему моменту провел лишь одну встречу с Лавровым - на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.