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СМИ: глава МИД Японии может в ноябре посетить Россию

Международная панорама
18 августа, 4:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, августа. /ТАСС

Также рассматривается возможность поездки Таро Коно во Владивосток в начале сентября, куда поедет премьер-министр страны Синдзо Абэ

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ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно может в ноябре посетить Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Как сообщила в пятницу газета Nikkei, правительства двух стран начали соответствующее согласование.

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Вместе с тем для поездок за границу японским министрам необходимо получать на это разрешение парламента. В случае проведения важных заседаний в ноябре визит Коно может быть перенесен на декабрь.

Кроме того, по данным газеты, в настоящее время рассматривается возможность поездки главы японского МИД во Владивосток в начале сентября, куда поедет премьер-министр Синдзо Абэ.

Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа этого года и к настоящему моменту провел лишь одну встречу с Лавровым - на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

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Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Шувалов, Игорь Иванович Лавров, Сергей Викторович
Страны
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