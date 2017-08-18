МИД Японии: Токио и Вашингтон считают важным продолжать диалог с Москвой

ТОКИО, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и США считают необходимым поддерживать связи и продолжать диалог с Россией. К такому мнению пришли министр иностранных дел Японии Таро Коно и государственный секретарь Рекс Тиллерсон в ходе переговоров в четверг в Вашингтоне.

"Министр Коно [на встрече с Тиллерсоном] рассказал, что недавно встречался с главой МИД РФ [Сергеем] Лавровым и обсудил с ним японско-российские отношения, включая проблему заключения мирного договора, - говорится в поступившем в распоряжении ТАСС заявлении МИД Японии. - Принимая во внимание сложную обстановку в мире, оба министра сошлись во мнении о том, что важно поддерживать связи и продолжать диалог с Россией".

Ранее сообщалось, что Коно может в ноябре посетить Россию, чтобы встретиться с Лавровым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Кроме того, по данным японских СМИ, в настоящее время рассматривается возможность поездки Коно во Владивосток в начале сентября, куда отправится премьер-министр Синдзо Абэ.