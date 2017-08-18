В Миссури требуют отставки члена заксобрания, написавшей в соцсети про покушение на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Миссури Эрик Грейтенс призвал к немедленной отставке члена заксобрания этого штата, разместившей в Facebook сообщение, в котором она выразила надежду на скорое покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Речь идет о члене Сената штата Миссури Марии Чэппелл-Надал (демократ), оставившей в соцсети комментарий, который, гласил: "Я надеюсь, что на Трампа будет совершено покушение". Впоследствии законодатель удалила данное сообщение, но негативная реакция со последовала как со стороны республиканцев, так и коллег по ее партии.

Помимо губернатора-республиканца к отставке 42-летней Чэппелл-Надал уже призвали лидеры демократов в заксобрании штата, а также председатель филиала Демократической партии в Миссури. Сама политик, которая была избрана в Сенат штата в 2010 году, заявила, что не собирается оставлять пост. По ее словам, размещенный комментарий был вызван реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле, где произошли столкновения неонацистов и их противников. Президент изначально не стал возлагать вину исключительно на ультраправых, а впоследствии заявил, что в произошедшем виноваты обе стороны.

"То, что наш президент говорит такие вещи, поддерживает идею превосходства белой расы, нацистов и Ку-клукс-клан, является [для меня] большой травмой", - указала Чэппелл-Надал. Как признала член заксобрания, то, что она написала в соцсети, "было неправильно". Но я отказываюсь подавать в отставку из-за того, что воспользовалась своим правом, закрепленным в Первой поправке к конституции", гарантирующей свободу слова, добавила законодатель.

Секретная служба США, в задачу которой входит охрана первых лиц государства, заявила, что "изучает комментарии", оставленный политиком в Facebook.