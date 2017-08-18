В результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек

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ТАСС, 18 августа. Не менее семи человек, в том числе полицейский, пострадали в результате теракта в испанском Камбрильсе. Об этом сообщается в Twitter экстренных служб Каталонии.
"Семь человек ранены, включая одного полицейского", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу. Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Несколько часов назад полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четырех террористов, еще один был ранен и арестован. Террористы пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел накануне в Барселоне.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте два человека задержаны. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).