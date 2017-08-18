CNN: личные данные около 1,8 млн избирателей в США по ошибке попали в интернет

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Личные данные около 1,8 млн избирателей, проживающих в американском Чикаго (штат Иллинойс), в результате ошибки попали в свободный доступ. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Вину за произошедшее несет компания Election Systems & Software (ES&S), занимающаяся разработкой программного обеспечения для машин для голосования. Попавшие в интернет данные содержат, в частности, имена, адреса, даты рождения избирателей, а также их номера социального страхования. При этом сведений, относящихся к результатам голосования на выборах, в этой базе данных нет.

Информация, о которой идет речь, была размещена на закрытых серверах компании Amazon. Однако в результате ошибки при настройке серверов специалистами ES&S данные оказались в свободном доступе, с ними мог ознакомиться фактически любой пользователь интернета. Утечку обнаружили на прошлой неделе эксперты компании UpGuard, занимающейся вопросами компьютерной безопасности.

По данным ES&S, за то время, пока данные находились в открытом доступе, никто их не обнаружил, кроме специалистов UpGuard. Сейчас информация вновь защищена. В ES&S изучают причины произошедшего.

В июне этого года компания по анализу данных Deep Root Analytics признала, что по ошибке разместила в открытом доступе базу данных о почти 200 млн американских избирателей. Ту утечку также обнаружили эксперты UpGuard.