СМИ: в Госдепартаменте отказываются менять сотрудников по указке Бэннона

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен увольнять исполняющую обязанности своего помощника по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, как того хотел бы главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон. Об этом изданию The Daily Beast в четверг заявил представитель Госдепартамента.

"Госсекретарь попросил Сюзан Торнтон играть очень важную роль, он продолжает полагаться на нее в дипломатической работе Госдепартамента в Азии", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства. По его словам, Торнтон по-прежнему является и.о. помощника госсекретаря.

Торнтон, в частности, присутствовала в комнате, где в четверг проходили переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "два плюс два".

Ранее Бэннон в интервью изданию American Prospect заявил, что он намерен привлекать "ястребов" для работы в администрации США, в частности, в Госдепартаменте. "Я меняю людей на восточноазиатском фланге. Я привожу "ястребов". Я убираю Сюзан Торнтон из Госдепартамента", - сказал он.

Торнтон работает в Госдепартаменте с 1991 года, специализируется на странах бывшего СССР, а также на Восточной Азии. Она знает русский и китайский языки.