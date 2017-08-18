Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Госдепартаменте отказываются менять сотрудников по указке Бэннона

Международная панорама
18 августа, 5:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

Речь идет об и.о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен увольнять исполняющую обязанности своего помощника по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, как того хотел бы главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон. Об этом изданию The Daily Beast в четверг заявил представитель Госдепартамента.

"Госсекретарь попросил Сюзан Торнтон играть очень важную роль, он продолжает полагаться на нее в дипломатической работе Госдепартамента в Азии", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства. По его словам, Торнтон по-прежнему является и.о. помощника госсекретаря.

Торнтон, в частности, присутствовала в комнате, где в четверг проходили переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "два плюс два".

Ранее Бэннон в интервью изданию American Prospect заявил, что он намерен привлекать "ястребов" для работы в администрации США, в частности, в Госдепартаменте. "Я меняю людей на восточноазиатском фланге. Я привожу "ястребов". Я убираю Сюзан Торнтон из Госдепартамента", - сказал он.

Торнтон работает в Госдепартаменте с 1991 года, специализируется на странах бывшего СССР, а также на Восточной Азии. Она знает русский и китайский языки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бэннон, Стивен Тиллерсон, Рекс
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
3
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину
7
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама