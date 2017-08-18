СБ ООН призвал активизировать борьбу с терроризмом после нападения в Испании

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН осудил теракт в Барселоне. В принятом в четверг заявлении для печати Совбез назвал нападение "варварским и подлым", призвав активизировать борьбу с терроризмом.

Члены СБ ООН подчеркнули, что терроризм "представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал. "Они выразили солидарность с Испанией в борьбе с терроризмом и подчеркнули необходимость активизации международных усилий по противодействию терроризму и насильственному экстремизму", - говорится в заявлении.

В Совбезе призвали найти организаторов и спонсоров нападения и привлечь их к ответственности, указав, что в соответствии с международным правом все страны несут обязательства по сотрудничеству с испанскими властями в расследовании теракта.

Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Спустя несколько часов полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.