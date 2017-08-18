Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН призвал активизировать борьбу с терроризмом после нападения в Испании

Международная панорама
18 августа, 6:02 UTC+3 ООН ООН 18, августа. /ТАСС

В Совбезе призвали найти организаторов и спонсоров теракта и привлечь их к ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН осудил теракт в Барселоне. В принятом в четверг заявлении для печати Совбез назвал нападение "варварским и подлым", призвав активизировать борьбу с терроризмом.

Члены СБ ООН подчеркнули, что терроризм "представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал. "Они выразили солидарность с Испанией в борьбе с терроризмом и подчеркнули необходимость активизации международных усилий по противодействию терроризму и насильственному экстремизму", - говорится в заявлении.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

В Совбезе призвали найти организаторов и спонсоров нападения и привлечь их к ответственности, указав, что в соответствии с международным правом все страны несут обязательства по сотрудничеству с испанскими властями в расследовании теракта.

Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Спустя несколько часов полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.

Смотрите также

Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

Крупные теракты в Западной Европе с 2000 г. Хронология

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
3
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину
7
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама