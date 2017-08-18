СБ ООН призвал активизировать борьбу с терроризмом после нападения в Испании

"Известия": Рябков сообщил, что новая встреча с Шенноном не снята с повесткиПолитика 18 августа, 5:46
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"Армия и ОПК 18 августа, 5:01
В результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человекМеждународная панорама 18 августа, 4:58
Карякин сказал, что зол на себя из-за ничьей с Каспаровым на турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 4:52
Полиция подтвердила ликвидацию четырех террористов в КамбрильсеМеждународная панорама 18 августа, 4:24
СМИ: в Каталонии ликвидировали четырех попытавшихся совершить теракт боевиковМеждународная панорама 18 августа, 3:12
ВКС РФ уничтожили за неделю в Сирии более 730 объектов международных террористовАрмия и ОПК 18 августа, 3:01
Мэр Сиэтла высказался за снос памятника ЛенинуМеждународная панорама 18 августа, 2:51
Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в БарселонеСпорт 18 августа, 2:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 18 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН осудил теракт в Барселоне. В принятом в четверг заявлении для печати Совбез назвал нападение "варварским и подлым", призвав активизировать борьбу с терроризмом.
Члены СБ ООН подчеркнули, что терроризм "представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал. "Они выразили солидарность с Испанией в борьбе с терроризмом и подчеркнули необходимость активизации международных усилий по противодействию терроризму и насильственному экстремизму", - говорится в заявлении.
В Совбезе призвали найти организаторов и спонсоров нападения и привлечь их к ответственности, указав, что в соответствии с международным правом все страны несут обязательства по сотрудничеству с испанскими властями в расследовании теракта.
Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Спустя несколько часов полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.