СМИ: власти Китая сменили командующих всех 13 армий сухопутных войск

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ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Китая сменили 26 командующих и политкомиссаров всех 13 армий сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Список назначенных на эти должности военачальников опубликовала в пятницу газета "Жэньминь жибао".
Как отмечается в сообщении, все офицеры прибыли в вверенные им формирования в течение суток.
Первые сообщения о сокращении числа армий сухопутных войск с 18 до 13 единиц появилась в СМИ в марте этого года. В апреле эту информацию подтвердило минобороны КНР: новые армии получили порядковые номера от 71-й до 83-й и были распределены между пятью зонами боевого командования.
В ноябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущих масштабных реформах в НОАК. Помимо сокращения численности вооруженных сил на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих) к 2018 году, преобразования затронут организационно-штатную структуру НОАК и должны завершиться к 2020 году.