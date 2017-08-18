СМИ: мужчина, находившийся в сбившей полицейских в Барселоне машине, был убит неизвестным

ТАСС, 18 августа. Испанец, находившийся в машине во время наезда на полицейских в барселонском муниципалитете Сан-Жуст-Десверн, был зарезан неизвестным, а не застрелен полицией, как сообщалось ранее. Об этом в пятницу сообщила газета La Vanguardia.

Издание отметило, что погибший во время наезда находился в пассажирском кресле.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн подтвердил информацию о том, что на теле погибшего не обнаружили огнестрельных ранений, передает издание. Он заявил, что наезд на полицейских может быть связан с терактом на улице Рамбла, и выразил надежду, что следователи выяснят подробности это в ближайшие часы.

17 августа фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта 13 человек погибли, более 100 пострадали. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В тот же день в другом районе Барселоны, в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн, автомобиль сбил сотрудников правопорядка каталонской столицы. Не уточнялось, сколько человек находилось в этой машине.