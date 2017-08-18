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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии. Об этом сообщили в пятницу правоохранительные органы.
По их информации, операция прошла в населенном пункте Риполь.
17 августа в Барселоне на улице Рамбла водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
В ночь с четверга на пятницу полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Злоумышленники пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел 17 августа в Барселоне. В результате пострадали семь человек, включая полицейского.