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Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе планировали еще один теракт

Международная панорама
18 августа, 10:52 UTC+3

По данным следователей, в ячейке, которая предположительно стоит за произошедшими терактами, состоит не менее восьми боевиков

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ТАСС, 18 августа. Организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе, осуществленных в четверг вечером, планировали еще одно нападение, предполагавшее взрыв газовых баллонов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на каталонских следователей.

По их данным, в ячейке, которая предположительно стоит за произошедшими терактами, состоит не менее восьми боевиков.

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