Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе планировали еще один теракт

ТАСС, 18 августа. Организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе, осуществленных в четверг вечером, планировали еще одно нападение, предполагавшее взрыв газовых баллонов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на каталонских следователей.

По их данным, в ячейке, которая предположительно стоит за произошедшими терактами, состоит не менее восьми боевиков.