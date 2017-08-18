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Шведская прокуратура предъявила россиянину обвинения в коррупции

Международная панорама
18 августа, 11:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 18, августа. /ТАСС

Евгения Павлова обвиняют в даче взятки, возможно, его депортируют из Швеции

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СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Шведская прокуратура в пятницу выдвинула обвинение задержанному в марте гражданину РФ Евгению Павлову, работающему на дочернем предприятии канадской компании Bombardier в Швеции, "в даче взятки в особо крупном размере". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Его подозревают в том, что сотрудник вместе с другими коллегами из Bombardier дал взятку государственному чиновнику, чтобы выиграть контракт на новую систему сигнализации стоимостью около $340 млн. Сотрудника также предлагается депортировать из Швеции", - говорится в сообщении.

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Как рассказал корреспонденту ТАСС прокурор Государственного отдела по борьбе с коррупцией Томас Форсберг, Стокгольмский окружной суд начнет рассмотрение дела в понедельник, 21 августа. Слушания продлятся 10 дней.

Речь идет о поставке сигнальной системы Ebilock-950 для железных дорог на сумму в 3 млрд крон (более $333 млн) в 2013 году. Конкуренты Bombardier тендер проиграли, несмотря на то, что предложение канадской компании было не самым выгодным по цене. "При обыске офиса компании в 2016 году в Швеции нами были найдены доказательства - электронная переписка и другие документы. Но задержанный вину отрицает", - пояснил прокурор.

Следствие считает, что сотрудники компании дали взятку чиновникам, проводившим тендер в Азербайджане. В деле также замешана частная компания одного из азербайджанских служащих, получившая контракты на сумму $56 млн.

Расследование шведских СМИ

По сведениям Шведского телеграфного бюро и телеканала СВТ, законтрактованная поставка была осуществлена напрямую в Азербайджан, в то время как на бумаге шведская дочка Bombardier сначала продала оборудование некой лондонской компании Multiserv Overseas, которая затем уже подписала договор с Bombardier в Баку.

По первому контракту, по данным следствия, Multiserv Overseas заплатила дочерней компании Bombardier 126 млн крон (около $14 млн). За поставленную продукцию она получила 941 млн крон ($104 млн). Таким образом, маржа составила 550%. По утверждению шведской прокуратуры, у Multiserv Overseas нет офиса, нет телефонного номера и нет сотрудников.

Пресс-секретарь шведской дочерней компании Bombardier Барбара Гримм еще до выяснения всех обстоятельств сделки заявляла, что надежность Multiserv Overseas была проверена. "Мы проверили ее, и она отвечает нашим этическим требованиям", - сказала она.

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