СМИ: парламент Испании соберется на экстренное заседание в связи с терактом

ТАСС, 18 августа. Парламент Испании, находящийся в августе на каникулах, соберется на экстренное заседание в связи с терактом в Барселоне. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами атаки стали 13 человек, еще более 100 пострадали. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен 17 августа в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского.