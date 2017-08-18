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СМИ: парламент Испании соберется на экстренное заседание в связи с терактом

Международная панорама
18 августа, 11:12 UTC+3 ТАСС

По данным газеты La Vanguardia, из-за возросшей угрозы общественной безопасности парламентарии приняли решение досрочно вернуться из отпуска

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ТАСС, 18 августа. Парламент Испании, находящийся в августе на каникулах, соберется на экстренное заседание в связи с терактом в Барселоне. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

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17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Жертвами атаки стали 13 человек, еще более 100 пострадали. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен 17 августа в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского.

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Теракты в Каталонии Борьба с "Исламским государством"
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