В аэропорту Барселоны созданы зоны для приема родных жертв терактов

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат создал две специальные зоны для приема родных и близких жертв и пострадавших в результате терактов в Каталонии. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.
По ее информации, в воздушной гавани также помогают туристам, желающим раньше улететь из страны. Тела 13 жертв теракта в Барселоне уже доставлены в институт судебной медицины в ожидании прибытия членов семей погибших.
Напомним, 17 августа вечером на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона въехал в толпу прохожих. Атака унесла жизни 13 человек, еще более 100 пострадали. Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).