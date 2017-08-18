СМИ: полиция ищет третий фургон, возможно связанный с терактами в Каталонии

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы ведут поиск третьего фургона, который может быть связан с терактами в Каталонии. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Cadena SER.

Первое транспортное средство было обнаружено в четверг. Именно с его помощью террористы наехали на прохожих на улице Рамбла. Второй фургон полицейские нашли в населенном пункте Вик, примерно в часе езды от Барселоны.

17 августа в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).