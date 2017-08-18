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Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили

Международная панорама
18 августа, 11:14 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 18, августа. /ТАСС

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Михаил Саакашвили

© EPA/MYKOLA LAZARENKO/POOL

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы нескольких стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Об этом в пятницу, ссылаясь на письменный ответ надзорного ведомства, сообщил телеканал "Имеди".

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"По вопросу Михаила Саакашвили Главная прокуратура ведет переговоры с компетентными органами разных стран, идут все необходимые соответствующие правовые процедуры", - говорится в сообщении. В письме отмечается, что грузинская прокуратура направила украинской стороне запрос об экстрадиции Саакашвили, а также указано, что "Главная прокуратура Грузии активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой Украины".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани 31 июля заявляла о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, которую после лишения украинского гражданства экс-президент выберет в качестве места пребывания. "Если это будет Украина, то у нас правовые процедуры завершены и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например, США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче", - пояснила министр.

В начале этой недели экс-президент Грузии, а также бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о намерении 10 сентября вернуться на Украину.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Во второй половине июля экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области находился в США, в начале августа - в Польше, затем в Литве и Венгрии.

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