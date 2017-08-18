У штаб-квартир ЕС и НАТО приспустили флаги в знак траура в связи с терактом в Барселоне

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Флаги приспущены на зданиях штаб-квартир Еврокомиссии, Европарламента и НАТО в знак траура в связи с терактом в Барселоне.

"Флаги приспущены после трусливого и подлого нападения в Барселоне. Наши мысли с семьями жертв, с Барселоной и Испанией", - говорится в распространенном заявлении ЕК.

В четверг вечером со словами соболезнований и обещанием полной поддержки Испании в борьбе с терорризмом выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, глава Евросовета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В четверг вечером на пешеходной улице Рамбла в туристическом центре Барселоны водитель фургона въехал в толпу прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, кроме того, более 100 пострадали. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за совершение атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В Барселоне, в частности, погибла туристка из Бельгии, еще два гражданина этой страны получили ранения, сообщил в четверг МИД королевства.