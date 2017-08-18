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ВМС США впервые ввели в свой боевой состав корабль за пределами страны

Международная панорама
18 августа, 11:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В состав 5-го флота вошла экспедиционная морская база

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские Военно-морские силы (ВМС) впервые ввели в свой боевой состав корабль за пределами Соединенных Штатов.

Как сообщила пресс-служба ВМС США, торжественная церемония состоялась в четверг в Бахрейне, где базируется 5-й флот США.

В боевой состав была введена первая в своем классе экспедиционная морская база. В нее переоборудовали прежний командно-транспортный корабль Lewis B. Puller, который был спущен на воду лишь в 2015 году. Получивший новую классификацию корабль сохранил прежнее название. Он остается в сфере оперативной ответственности 5-го флота, где в последние годы уже находилась первая американская плавбаза спецназа Ponce.

Выступая на церемонии, вице-адмирал Кевин Донеган заявил, что новый корабль обеспечит "больше оперативной гибкости 5-му флоту". "Передовое развертывание" корабля "укрепит десантные силы" США в зоне Ближнего Востока и улучшит их возможность вести противоминную борьбу, уточнил военачальник. 

Как ожидается, в 2018 году Ponce будет списан. Он был спешно переоборудован из десантного корабля - вертолетоносца в плавбазу спецназа в 2012 году. Тогда на Ponce была установлена лазерная пушка. Переносить ее на Lewis B. Puller не планируется. Как пояснили в ВМС, применение этого оружия на плавбазе Ponce шло в порядке эксперимента и должно помочь в дальнейшей разработке такого рода военной техники.

Согласно имеющимся сведениям, экипаж экспедиционной базы Lewis B. Puller будет состоять примерно из 100 военных моряков и 44 гражданских лиц.

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