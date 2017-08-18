El Mundo: исполнителем теракта в Барселоне может быть 17-летний подросток

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании ведут поиск Мусы Укабира по подозрению в причастности к теракту в Барселоне 17 августа. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.
По ее информации, полиция не исключает, что он является исполнителем теракта. По предварительным данным, 17-летний Укабир украл документы у своего старшего брата Дрисса, чтобы арендовать два фургона. Одно из транспортных средств затем было использовано для совершения теракта. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Укабир, который скрылся после атаки в Барселоне, может быть вооружен.
17 августа вечером в туристическом центре города водитель фургона наехал на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).