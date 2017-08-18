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Опрос: большинство американцев выступает против сноса памятников конфедератам

Международная панорама
18 августа, 12:18 UTC+3 ТАСС

В целом такие меры поддерживают только 27% американцев, при этом больше всего недовольны сносом памятников сторонники Республиканской партии

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ТАСС, 18 августа. Большинство американцев - 62% - выступают против сноса памятников участникам Гражданской войны в США (1861-1865) на стороне Конфедерации, которая объединяла рабовладельческие штаты Юга. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion совместно с радиокомпанией NPR и некоммерческой службой телевещания PBS.

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Как показало исследование, против борьбы с памятниками высказались 82% сторонников Республиканской партии и 44% - Демократической. Среди независимых респондентов демонтаж памятников осудили 61% опрошенных.

При этом за снос выступают лишь 27% американцев, еще 11% не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу. Среди тех, кто не желает видеть символы Конфедерации в своих городах, подавляющее большинство являются сторонниками Демократической партии - 47%. С ними согласны лишь 6% республиканцев и 27% независимых.

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Опрос выявил серьезные расхождения по этому вопросу среди темнокожего населения Соединенных Штатов, голоса которого разделились почти поровну - 44% афроамериканцев считают, что памятники должны оставаться на своих местах, 40% хотят, чтобы их снесли. Белое население и выходцы из Латинской Америки относятся к этой проблеме примерно одинаково - 67% белых и 65% латиноамериканцев не поддерживают снос монументов.

В то же время подавляющее число опрошенных - 90% - осудили деятельность расистской организации Ку-клукс-клан и подобных ему политических групп, а также назвали события в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) актом "внутреннего терроризма". 12 августа в этом городе произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. взрослых граждан США, исследование проводилось в период с 14 по 15 августа.

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