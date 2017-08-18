Новый посол Латвии в РФ заявил, что Риге нужно искать "точки соприкосновения" с Москвой

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РИГА, 18 августа. /ТАСС/. Латвии необходимо вести диалог и искать точки соприкосновения в непростых отношениях с Россией. Такое мнение в пятницу высказал новый посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш в интервью местному телеканалу LNT.
"Наши отношения непросты и фон для этих отношений, конечно, на данный момент создают общие отношения между Западом и Россией и политика санкций, - сказал он. - Однако, то, что мы являемся прямыми соседями, направляет нас на необходимость вести диалог. Задача дипломатов - говорить и искать точки соприкосновения по тем вопросам, которые нас интересуют. И это не только политический диалог, экономические связи и проекты по культурному обмену, но и вопросы, которые касаются нашей безопасности".
По его словам, Россия является очень серьезным игроком в мире, самым большим соседом Латвии, который входит в первую пятерку внешнеторговых партнеров республики: "Если посмотреть на 2016 год, то экспорт российских товаров в Латвию составил примерно €1 млрд, а экспорт наших товаров в Россию составил примерно 700 млн, что существенно". "Российские туристы - вторая по величине группа туристов в Латвии. Также у нас достаточно активное приграничное сотрудничество и культурные обмены", - добавил новый посол.
Он также высоко оценил прошедшее на этой неделе в Риге первое после почти четырехлетнего перерыва заседание латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству и ряд принятых на этой встрече решений, в том числе об увеличении количества разрешений на грузовые автоперевозки и об организации до конца года заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам для изучения истории обеих стран. "История отношений между нашими странами очень сложная. Глядя в будущее, нужно понимать, что было хорошего, и что было не столь успешным в наших отношениях", - подчеркнул дипломат.
Ранее Риекстиньш занимал должность главы МИД Латвии, был послом страны в НАТО и в США. На посту главы диппредставительства в России он сменит Астру Курме, которая занимала эту должность с 2013 года.