Меркель: теракты не изменят образ жизни европейцев

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Террористам не удастся изменить образ жизни европейцев, заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель, комментируя теракт в Барселоне.
"Мы не позволим этим убийцам изменить наш образ жизни, - сказала она. - Терроризм может нести нам много грустных и печальных моментов, но он не сможет нас победить".
"Именно Барселона символизирует многое из того, что является воплощением образа жизни свободного мира: красота, терпимость, любовь к жизни, мирное сосуществование людей разных стран и культур", - отметила Меркель. "Эти смертоносные нападения вновь показали, насколько исламский терроризм бесчеловечен", - подчеркнула канцлер ФРГ.
По ее словам, теракт не должен повлиять на предвыборную кампанию в Германии, поскольку "выборы - это праздник демократии". "Мы будем проводить предвыборные мероприятия, но их характер будет изменен - мы откажемся от громкой музыки, проведем минуты молчания", - пояснила Меркель.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе пять террористов, которые пытались устроить еще один теракт.
В результате пострадали шесть человек, включая полицейского, один человек погиб.