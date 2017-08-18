Figaro: в Нотр-Даме отслужат мессу по погибшим при терактах в Каталонии

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ТАСС, 18 августа. Месса по жертвам терактов в Барселоне и Камбрильсе пройдет в соборе Нотр-Дам в Париже в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на письмо, которое архиепископ парижский кардинал Андрэ XXIII направил архиепископу Барселоны кардиналу Хуану Хосе Омелле.
"После ужасного нападения в Барселоне я хочу заверить вас, что молюсь за жертв и за католическое сообщество Барселоны, и за каталонцев, и за всю Испанию", - приводит газета выдержку из его послания.
Le Figaro также сообщает, что во время мессы в Нотр-Даме прозвучат молитвы в память о жертвах других терактов и катастроф, произошедших этим летом. В частности, речь идет о терактах в Буркина-Фасо и Пакистане, а также о наводнениях в Сьерра-Леоне.