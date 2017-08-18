Без зарплаты, но с помощниками: первая леди Франции определилась со своим статусом

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Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона заявила в своем интервью журналу Elle, что получит официальную роль в Елисейском дворце, несмотря на направленную против этого петицию, набравшую уже 315 тыс. подписей. При этом роль Брижит Макрон будет регулироваться не законом, а "хартией прозрачности". ТАСС — о том, почему французы выступают против официального статуса первой леди, и о тех ограничениях, с которыми может столкнуться супруга президента.
В отличие от США, где первая леди зачастую играет важную роль в общественно-политической жизни страны, во Франции роль первой леди стала заметной лишь при президенте Рене Коти (1954–1959 годы). В стране нет ни единого закона, прописывающего роль, функции и даже статус первой леди.
Конечно, это не означает, что супруги французских президентов и их деятельность никак не освещаются в прессе. Начиная с 1950-х годов французские СМИ именовали жен и партнерш глав государства "первыми дамами Франции", что подчеркивало их высокий социальный статус.
Но в основном "первые дамы" оказывались под прицелом газет и журналов во время скандалов, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств. Остальные упоминания первых леди французской политики чаще всего не касаются. Конечно же, за исключением Даниэль Миттеран и Бернадетт Ширак, неоднократно переизбиравшейся в совет южного департамента Коррез.
Такая "декоративная" роль первой леди явно не устраивала Эмманюэля Макрона, для которого супруга Брижит была учителем в прямом смысле этого слова. Будущий хозяин Елисейского дворца познакомился со своей избранницей в школе, когда ему было 15 лет, а Брижит — почти 40.
Как заявлял в апреле Марк Ферраччи, советник избирательной кампании Макрона, без Брижит президент "просто не сумел бы вступить в эту захватывающую игру".
Ее присутствие для него очень важно Марк Ферраччи советник избирательной кампании Эмманюэля Макрона
Не скрывал этого и сам Макрон. В ходе своей кампании он неоднократно заявлял, что в случае победы его супруга "будет играть общественную роль", при этом добавляя, что Брижит Макрон не будет "получать средств из казны".
Параллельно с этими заявлениями Макрон упрекал своих предшественников в том, что они не сумели внести ясность в статус супруги главы государства.
Примечательно, что супруги и партнерши бывших президентов Франции имели в своем распоряжении значительный штат помощников. У Валери Триервейлер, экс-партнерши Франсуа Олланда, было пять помощников. У Карлы Бруни (жены Николя Саркози) было семь, а у Бернадетт Ширак и вовсе 20. И их услуги обходились французской казне в сотни тысяч евро ежегодно.
Сейчас в распоряжении Брижит Макрон всего два ассистента и один секретарь.
Эмманюэль Макрон занял Елисейский дворец в мае и начал управлять страной с рейтингом одобрения в 62%. К началу августа его поддерживает чуть более 35% французов. На это повлияли и коррупционные скандалы в правительстве, и конфликт с бывшим начальником главного штаба ВС Франции Пьером де Вилье, и скандальная трудовая реформа, ущемляющая права работников и профсоюзов.
На этом фоне Елисейскому дворцу пришлось быстро реагировать на запущенную в интернете петицию против присвоения Брижит Макрон статуса первой леди. Ее автор — художник и общественный деятель Тьерри Поль Валетт — считает, что на фоне проводимого Макроном курса на экономию государственных средств наличие "двух-трех" помощников и охраны для первой леди "вполне достаточно".
В ответ на петицию Брижит Макрон заявила, что возьмет на себя выполнение общественной роли, "как и другие первые леди" до нее. Она добавила, что ее функции будет определять "не закон, а хартия прозрачности". А на сайте Елисейского дворца, согласно хартии, будет размещен график встреч первой леди и ее обязанности.
Она также добавила, что с принятием хартии "французы будут знать, как средства доступны для первой леди страны".
Несмотря на реверансы в сторону французской публики, Брижит Макрон твердо намерена закрепить свой официальный статус (именно против этого выступает 315 тыс. граждан страны). А если французы воспримут статус первой леди как игнорирование их воли, пострадает от этого в первую очередь сам президент, и так находящийся в сложной ситуации.
Александр Мосесов