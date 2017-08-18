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В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 33 стран

Международная панорама
18 августа, 15:14 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось о том, что пострадали представители 23 государств

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ТАСС, 18 августа. Среди погибших и пострадавших в результате терактов, совершенных в четверг в Каталонии, числятся граждане 33 стран. Об этом сообщается в Twitter Службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

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В частности, речь идет о гражданах Австрии, Австралии, Алжира, Аргентины, Марокко, Колумбии, Египта, Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Венгрии, Кубы, Греции, Македонии, Гондураса, Мавритании, Италии, Доминиканской Республики, Великобритании, Пакистана, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.

Ранее местные власти сообщали, что в результате теракта в Барселоне пострадали представители 23 государств.

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