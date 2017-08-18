Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии

ТАСС, 18 августа. Каталонская полиция сообщила в Twitter о задержании четвертого подозреваемого в связи с терактами 17 августа в Барселоне и Камбрильсе.

"Четвертый человек был задержан в связи с событиями последних часов в Камбрильсе и Барселоне", - говорится в коротком сообщении каталонской полиции.

13:42 S'ha detingut una quarta persona relacionada amb els fets registrats en les darreres hores a #Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) August 18, 2017

Ранее сообщалось, исполнители терактов были членами террористической ячейки из 12 человек.

По последним данным, пятеро из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, четверо в настоящий момент задержаны, еще трое находятся на свободе.