Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии

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ТАСС, 18 августа. Каталонская полиция сообщила в Twitter о задержании четвертого подозреваемого в связи с терактами 17 августа в Барселоне и Камбрильсе.
"Четвертый человек был задержан в связи с событиями последних часов в Камбрильсе и Барселоне", - говорится в коротком сообщении каталонской полиции.
13:42 S'ha detingut una quarta persona relacionada amb els fets registrats en les darreres hores a #Cambrils #Barcelona— Mossos (@mossos) August 18, 2017
Ранее сообщалось, исполнители терактов были членами террористической ячейки из 12 человек.
По последним данным, пятеро из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, четверо в настоящий момент задержаны, еще трое находятся на свободе.