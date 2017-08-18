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Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии

Международная панорама
18 августа, 14:57 дата обновления: 18 августа, 15:07 UTC+3

Предполагается, что еще трое злоумышленников находятся на свободе

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© AP Photo/Emilio Morenatti

ТАСС, 18 августа. Каталонская полиция сообщила в Twitter о задержании четвертого подозреваемого в связи с терактами 17 августа в Барселоне и Камбрильсе. 

"Четвертый человек был задержан в связи с событиями последних часов в Камбрильсе и Барселоне", - говорится в коротком сообщении каталонской полиции.

Ранее сообщалось, исполнители терактов были членами террористической ячейки из 12 человек.

По последним данным, пятеро из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, четверо в настоящий момент задержаны, еще трое находятся на свободе.

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