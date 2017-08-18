Верховный суд Украины открыл дело по иску о запрете российских соцсетей

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Верховный суд Украины открыл дело по иску к президенту Петру Порошенко с требованием признать частично незаконным и отменить его указ о запрете российских социальных сетей. О принятии соответствующего решения суда, датированного 9 августа, стало известно в пятницу.

"Открыть производство... по иску … к президенту Украины Порошенко П.А. о признании частично незаконным и отмене указа для пересмотра Верховным судом Украины постановления Высшего административного суда Украины от 29 июня 2017 года", - отмечено в документе.

При этом украинское издание "Страна" сообщило, что иск касается указа Порошенко о запрете российских социальных сетей. Истцами выступили общественная организация "Автономная адвокатура" и общественный деятель Вадим Гладчук.

Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба президента, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого кабинету министров Украины, Службе безопасности страны при участии Национального банка было поручено разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения.

Решение украинского руководства о санкциях вызвало резкое недовольство как внутри страны, так и за рубежом. Пользователи соцсетей подали около 60 петиций в различные инстанции, добиваясь отмены запрета. 29 июня Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием снять в стране блокировку российской социальной сети "ВКонтакте" заявил о невозможности отменить решение.

14 июня Высший административный суд Украины отказался удовлетворить иск студента Никиты Евстифеева о признании неправомерным президентского указа, который блокирует работу российских социальных сетей в стране.