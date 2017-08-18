Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: большие цветочные вазоны появятся на улицах Мадрида для предотвращения терактов

Международная панорама
18 августа, 15:48 UTC+3 ТАСС

По данным газеты La Vanguardia, гигантские вазоны появятся в районе соединения улиц Пресиадос и Монтера с центральной площадью испанской столицы Пуэрта-дель-Соль

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Несколько пешеходных улиц Мадрида оснастят большими цветочными вазонами, чтобы предотвратить преднамеренные наезды на пешеходов, подобные тем, что произошли в Каталонии. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

Смотрите также

Теракты в Каталонии. Хроника событий

По ее данным, гигантские вазоны появятся в районе соединения улиц Пресиадос и Монтера с центральной площадью испанской столицы Пуэрта-дель-Соль.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, еще 137 пострадали.

Смотрите также

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

El Pais: исполнители терактов в Испании состояли в террористической ячейке из 12 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама