СМИ: большие цветочные вазоны появятся на улицах Мадрида для предотвращения терактов

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ТАСС, 18 августа. Несколько пешеходных улиц Мадрида оснастят большими цветочными вазонами, чтобы предотвратить преднамеренные наезды на пешеходов, подобные тем, что произошли в Каталонии. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.
По ее данным, гигантские вазоны появятся в районе соединения улиц Пресиадос и Монтера с центральной площадью испанской столицы Пуэрта-дель-Соль.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, еще 137 пострадали.