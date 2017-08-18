СМИ: большие цветочные вазоны появятся на улицах Мадрида для предотвращения терактов

ТАСС, 18 августа. Несколько пешеходных улиц Мадрида оснастят большими цветочными вазонами, чтобы предотвратить преднамеренные наезды на пешеходов, подобные тем, что произошли в Каталонии. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

По ее данным, гигантские вазоны появятся в районе соединения улиц Пресиадос и Монтера с центральной площадью испанской столицы Пуэрта-дель-Соль.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, еще 137 пострадали.