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Британские полицейские опрашивают возвращающихся из Испании туристов

Международная панорама
18 августа, 16:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, августа. /ТАСС

По словам представителя Скотленд-Ярда, уровень террористической угрозы в Великобритании оценивается как "серьезный", поэтому сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме

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ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Британские полицейские берут свидетельские показания у возвращающихся из Испании туристов, которые могли стать очевидцами теракта в Барселоне. Об этом в пятницу заявил заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

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По его словам, Великобритания "предложила помощь и содействие испанским властям" в расследовании теракта. "Офицеры сегодня находятся в аэропортах Великобритании, готовые встретить британских отдыхающих, возвращающихся из этого региона, чтобы взять у них любые свидетельские показания", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

"Уровень угрозы от международного терроризма в Великобритании остается "серьезным", это означает, что нападение весьма вероятно. Деятельность полиции и спецслужб ведется круглосуточно, чтобы сорвать и предотвратить дальнейшие теракты в Великобритании. Мы по-прежнему находимся в состоянии повышенной готовности и постоянно пересматриваем наши меры безопасности для отражения угрозы, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул Роули.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, еще 137 пострадали.

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