Британские полицейские опрашивают возвращающихся из Испании туристов

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Британские полицейские берут свидетельские показания у возвращающихся из Испании туристов, которые могли стать очевидцами теракта в Барселоне. Об этом в пятницу заявил заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

По его словам, Великобритания "предложила помощь и содействие испанским властям" в расследовании теракта. "Офицеры сегодня находятся в аэропортах Великобритании, готовые встретить британских отдыхающих, возвращающихся из этого региона, чтобы взять у них любые свидетельские показания", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

"Уровень угрозы от международного терроризма в Великобритании остается "серьезным", это означает, что нападение весьма вероятно. Деятельность полиции и спецслужб ведется круглосуточно, чтобы сорвать и предотвратить дальнейшие теракты в Великобритании. Мы по-прежнему находимся в состоянии повышенной готовности и постоянно пересматриваем наши меры безопасности для отражения угрозы, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул Роули.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, еще 137 пострадали.