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Трамп: "радикальный исламский терроризм" надо остановить любой ценой

Международная панорама
18 августа, 16:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

Таким образом президент США прокомментировал теракты в Каталонии

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказался за ужесточение борьбы с "радикальным исламским терроризмом" в свете трагедии, произошедшей в Барселоне.

"Радикальный исламский терроризм должен быть остановлен любой ценой!" - написал в пятницу в своем Twitter американский лидер. При этом он обрушился с критикой на Демократическую партию и судебную ветвь власти страны за блокирование его мартовского указа об ужесточении иммиграционного контроля, который предусматривает введение запрета на въезд в США на срок в 90 дней граждан шести государств с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии.

Хозяин Белого дома обвинил политических оппонентов в обструкционизме, негативно отражающемся на обеспечении национальной безопасности. "Обструкционисты-демократы сильно осложняют обеспечение безопасности нашей страны. Они все время используют суды и связанные с этим проволочки. Должно прекратиться!" - заявил Трамп.

Он также призвал американское правосудие вернуть исполнительной ветви власти "защитные права". "Нужно быть жестким!" - убежден руководитель американской администрации.

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Наконец, он заверил, что спецслужбы и правоохранительные органы США находятся в состоянии повышенной готовности "и внимательно следят за любыми признаками неприятностей". "Наши границы намного более прочны, чем когда-либо прежде!" - считает президент США.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, 137 получили ранения.

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