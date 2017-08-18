Шварценеггер считает, что Трамп обязан жестко осудить расистов в Шарлотсвилле

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подверг критике президента США Дональда Трампа за его высказывания о том, что в ожесточенных столкновениях на расовой почве в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) вина лежит на обеих сторонах.

"У нетерпимости только одно лицо, - заявил Шварценеггер в видеообращении, распространенном в пятницу телекомпанией CNN. - У ненависти тоже одно лицо". По его мнению, президенту Трампу следовало выступить с жестким заявлением в адрес расистов и неонацистов, участвовавших в беспорядках в Шарлотсвилле. "В стране, разгромившей армии Гитлера, нет место для нацистских флагов", - подчеркнул он.

Обращаясь к участникам акции крайне правых в Шарлотсвилле, Шварценеггер заявил, что "те герои, которых вы превозносите - ничтожества".

В минувшую субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых, среди которых были члены неонацистских организаций, и их противников. Поводом для беспорядков стало решение местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне 1861-1865 годов генералу Роберту Ли. В результате наезда на толпу, совершенного активистом крайне правой организации Алексом Филдсом, погибла 32-летняя женщина.

Во вторник на встрече с журналистами в Нью-Йорке президент Трамп назвал это актом терроризма. В то же время Трамп отметил, что ответственность за насилие в Шарлотсвилле несут обе стороны. По его словам, "есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость".