Литовский регулятор готовит санкции против российских телеканалов

Меццо-тинто: в Екатеринбурге открылся фестиваль редкого вида гравюрыНовости Урала 18 августа, 17:37
Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 17:29
СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:25
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблужденийОбщество 18 августа, 17:25
Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощиСоциальная ответственность 18 августа, 17:19
В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновыхНовости партнеров 18 августа, 17:18
Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День городаМосква 18 августа, 17:09
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодноМеждународная панорама 18 августа, 17:06
Неизвестный напал с ножом на людей в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, готовит санкции против российских телеканалов "РТР Планета" и "ТВ Центр". Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель надзорной инстанции Эдмундас Вайтекунас.
"По установленным нарушениям сделаны выводы, с которыми предстоит ознакомиться комиссии", - сказал он. По его словам, если регулятор выводы утвердит, "начнутся дальнейшие процедуры".
Как отметил председатель комиссии, считается, что в программах "РТР Планеты" от 31 мая и "ТВ Центра" от 10 июня зафиксированы "факты призывов к войне и разжигания ненависти". В своих экспертных оценках это, как утверждается, подтвердил департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью министерства обороны Литвы.
Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен "ТВ Центр".