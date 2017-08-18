Литовский регулятор готовит санкции против российских телеканалов

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, готовит санкции против российских телеканалов "РТР Планета" и "ТВ Центр". Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель надзорной инстанции Эдмундас Вайтекунас.

"По установленным нарушениям сделаны выводы, с которыми предстоит ознакомиться комиссии", - сказал он. По его словам, если регулятор выводы утвердит, "начнутся дальнейшие процедуры".

Как отметил председатель комиссии, считается, что в программах "РТР Планеты" от 31 мая и "ТВ Центра" от 10 июня зафиксированы "факты призывов к войне и разжигания ненависти". В своих экспертных оценках это, как утверждается, подтвердил департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью министерства обороны Литвы.

Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен "ТВ Центр".