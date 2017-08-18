Месса по жертвам теракта в Барселоне пройдет в Саграда Фамилия

ТАСС, 18 августа. Месса по погибшим в теракте в Барселоне пройдет в воскресенье, 20 августа, в Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

Служба пройдет на каталонском, испанском, итальянском, английском и французском языках.

Мессу проведет архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья-и-Омелья, который, как отмечает издание, был глубоко потрясен случившимся.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим в Камбрильсе на юге автономии террористы пытались осуществить похожий теракт. По последним данным, жертвами терактов в Каталонии стали 14 человек, более 130 пострадали.