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Месса по жертвам теракта в Барселоне пройдет в Саграда Фамилия

Международная панорама
18 августа, 17:17 UTC+3 ТАСС

Траурная церемония запланирована на воскресенье, 20 августа

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ТАСС, 18 августа. Месса по погибшим в теракте в Барселоне пройдет в воскресенье, 20 августа, в Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.

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Служба пройдет на каталонском, испанском, итальянском, английском и французском языках.

Мессу проведет архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья-и-Омелья, который, как отмечает издание, был глубоко потрясен случившимся.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим в Камбрильсе на юге автономии террористы пытались осуществить похожий теракт. По последним данным, жертвами терактов в Каталонии стали 14 человек, более 130 пострадали.

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El Pais: число пострадавших при теракте в Барселоне увеличилось до 130

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