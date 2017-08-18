Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС США

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру ВС США. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Таким образом, число существующих географических и функциональных командований американских ВС увеличивается с нынешних девяти до 10.

Решение о повышении статута Киберкомандования было принято еще предыдущим президентом США Бараком Обамой и оглашено в конце декабря 2016 года. Обама тогда заявил о решительной поддержке идеи "повышения (статуса) Киберкомандования", и прекращения практики совмещения данной структуры с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается радиоэлектронной разведкой.

По словам Трампа, его нынешнее указание "укрепит операции в киберпространстве", проводимые ВС США. Оно также демонстрирует усиление решимости "отражать киберугрозы", помогать в этой сфере союзникам и партнерами и "сдерживать противников", убежден руководитель администрации США. Кроме того, по его словам, распоряжение позволит избежать дублирования функций Киберкомандованием и АНБ.

Как отметил хозяин Белого дома, министр обороны США Джеймс Мэттис продолжает изучать "возможность отделения Киберкомандования от Агентства национальной безопасности". "Он объявит о своих рекомендациях на этот счет позднее", - добавил Трамп.