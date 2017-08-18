В Испании расследуют двойной теракт и поминают погибших

МОСКВА, 18 августа /ТАСС/. Двойной теракт в Испании унес жизни 14-ти человек, еще 136 пострадали, из них 16 находятся в критическом состоянии.

17 августа на главной туристической улице Барселоны - Рамбла - водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек и 130 получили травмы. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Позднее в городе Камбрильс аналогичный теракт пытались совершить пятеро террористов. В результате их действий пострадали семь человек, один из которых скончался. Злоумышленники были ликвидированы полицией. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Атаковали весь мир

Своей мишенью в Барселоне террористы избрали самую популярную улицу города, причем это произошло в разгар туристического сезона. Среди погибших и пострадавших в результате двух терактов оказались граждане 36 стран: Австрии, Австралии, Алжира, Аргентины, Марокко, Колумбии, Египта, Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Венгрии, Кубы, Греции, Македонии, Гондураса, Мавритании, Италии, Доминиканской Республики, Великобритании, Пакистана, Португалии, Сербии, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции, Китая и России.

В частности, одна россиянка пострадала во время теракта в Камбрильсе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Мадриде. "Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметили в диппредставительстве. "Посольство и генеральное консульство России в Барселоне находятся в тесном контакте с правоохранительными органами", - отметили в посольстве РФ.

Ведется расследование

Исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе были членами террористической ячейки, в которую входили 12 человек, сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в службах безопасности. По данным издания, пятеро из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, трое задержаны, еще четверо находятся на свободе.

Министерство внутренних дел страны объявило в розыск 17-летнего Мусу Укабира. Следователи считают, что именно он находился за рулем фургона, сбившего людей в Барселоне.

По предварительным данным, 17-летний Укабир украл документы у своего старшего брата Дрисса, чтобы арендовать два фургона. Одно из транспортных средств затем было использовано для совершения теракта. Правоохранительные органы считают, что Укабир-младший, который бежал после атаки в Барселоне, может быть вооружен.

Организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе планировали еще одно нападение, предполагавшее взрыв газовых баллонов. Следователи считают, что в ячейке, которая предположительно стоит за произошедшими терактами, состоит не менее восьми боевиков, сообщило в пятницу агентство Рейтер.

В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали. По мнению следователей, эти люди могли быть причастны к организации осуществленных в четверг нападений и планировали в тот же вечер устроить взрыв при помощи баллонов с бутаном. "Мы считаем, что они [подозреваемые] готовили взрывное устройство", - сообщил представитель полиции, добавив, что в Альканаре задержан один из подозреваемых в совершении теракта.

МВД Испании во время предстоящего в субботу совещания рассмотрит вопрос о повышении уровня террористической угрозы в стране до наивысшего - пятого. Сейчас в стране действует четвертый уровень террористической опасности. В Испании регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. Так, по данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы 230 человек.

Франция готова помочь

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что Париж окажет Мадриду максимальное содействие в расследовании двойного теракта в Каталонии.

По его словам, Франция ранее переживала подобные теракты, поэтому особенно остро воспринимает боль Испании после случившегося. "Не в первый раз город праздника, свободы и культуры подвергается слепому и ужасному теракту, и каждый раз мы переживаем все то, что мы познали во Франции, - отметил премьер. - Но мы также видим, как эти европейские города организованно оказывают помощь, проявляют подлинное мужество и солидарность в желании никогда не уступать ни страху, ни террору, который желают посеять в наших умах те, кто так или иначе решил объявить нам войну".

Ранее в пятницу в Елисейском дворце сообщили о телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В ходе беседы глава республики заверил испанского премьера, что Франция "готова оказать Испании любую необходимую помощь, чтобы справиться" с выпавшим на долю этой страны испытанием. Руководители двух государств условились поддерживать прямой контакт и через 48 часов вновь созвониться для сверки информации о ходе расследования терактов и состоянии пострадавших.

Мир соболезнует

В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактами в Каталонии. В пятницу сотни собравшихся на центральной площади Барселоны Пласа-де-Каталунья почтили память жертв терактов минутой молчания. В акции также приняли участие король Испании Филипп VI, председатель правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Пучдемон и мэр Барселоны Ада Колау. По завершении акции собравшиеся скандировали: "Я не боюсь".

В Испанию продолжают поступать соболезнования из разных стран мира. В день теракта свою поддержку правительству и народу Испании выразили президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму своему коллеге, премьер-министру Испании Мариано Рахою. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в центре Барселоны. Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в ее подготовке и проведении должны понести суровую ответственность", - говорится в тексте телеграммы.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что "китайская сторона выражает решительное осуждение теракту, произошедшему в Барселоне, а также скорбь по жертвам этого инцидента". "Мы искренне соболезнуем семьям погибших, а также тем, кто пострадал. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян уже направили телеграммы с соболезнованиями испанскому королю", - отметила Хуа Чуньин.

Кроме того, Папа Римский Франциск направил телеграмму с соболезнованиями архиепископу Барселоны кардиналу Хуану Хосе Омелья-и-Омелья. В ней, в частности, Папа выражает глубочайшее сочувствие близким погибших во время теракта в столице Каталонии и "еще раз осуждает слепое насилие, представляющее собой грубое оскорбление Творца, и возносит молитву Всевышнему о помощи в дальнейшей борьбе за установление мира и согласия на Земле".

Между тем посольство Испании в Москве открыло в пятницу книгу соболезнований в память жертв терактов. Москвичи также продолжают нести цветы и свечи к испанскому диппредставительству. Флаги Испании и Евросоюза над зданием приспущены.

Посол Испании в Москве Игнасио Ибаньес после минуты молчания перед зданием диппредставительства заявил, что с терроризмом можно успешно бороться общими усилиями, поэтому надеется на сотрудничество с Россией в этой сфере. "Терроризм является глобальной угрозой и бороться с ним нужно глобальными средствами, - уверен дипломат. - У Испании, к сожалению, есть большой опыт борьбы с терроризмом. Мы надеемся, что продолжим успешно бороться с ним, и в этом нам помогут другие страны, в том числе Россия".

"Хотим поблагодарить тех, кто выражает солидарность нам, в том числе российский народ", - добавил посол.