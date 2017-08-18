Глава Пентагона посетит Украину на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис на будущей неделе посетит Украину. Об этом объявила в пятницу пресс-служба Пентагона.

Как говорится в письменном заявлении, переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне, глава американского военного ведомства побывает в Киеве в рамках зарубежной поездки, предусматривающей также визиты в Турцию и Иорданию. Мэттис отправится в эту поездку 19 августа, "чтобы вновь подтвердить нерушимую приверженность США стратегическим партнерствам на Ближнем Востоке и в Европе", отмечается в документе.

По данным пресс-службы Пентагона, 21 августа министр будет находиться в Аммане, где его примут король Иордании Абдалла II, а также высокопоставленные официальные лица королевства и представители командования ВС. Мэттис планирует заверить иорданцев в том, что американцы стоят с ними "плечом к плечу <...> в процессе отражения региональных и глобальных вызовов". Речь идет о первом визите нынешнего шефа Пентагона в Иорданию.

Затем Мэттис вылетит в Турцию. Планируется, что 23 августа он проведет переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом, главами МИД и министерства обороны Турции.

Руководитель военного ведомства США намерен подчеркнуть, что Вашингтон рассматривает Анкару как "союзника по НАТО и стратегического партнера". Кроме того, Мэттис заявит руководству Турции о стремлении США к сотрудничеству в "усилиях, нацеленных на продвижение региональной стабильности", а также к оказанию содействия в решении проблем в сфере безопасности, вызывающих "законную обеспокоенность" у Анкары. Как пояснил Пентагон, речь идет в том числе о борьбе с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает сепаратистской террористической организацией.

Наконец, завершится поездка 24 августа первым визитом Мэттиса как главы военного ведомства США в Киев, где в этот день будут проходить праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Украины. У Мэттиса намечены встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Мэттис заверит их, что США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между двумя странами", указано в заявлении.

Оружие для Киева

В начале августа телеканал NBC сообщил, что министерство обороны США направило на рассмотрение Белого дома план, предусматривающий поставку украинским властям противотанкового оружия. По словам источников телеканала из числа официальных лиц, Пентагон, в частности, рекомендует передать Киеву ракетные комплексы Javelin на сумму $50 млн. Публично Госдепартамент США и Пентагон затем заявили, что Вашингтон как не передавал, так и не передает оружия Киеву, но не исключает такой возможности.

Как ранее сообщали в министерстве обороны США, проект американского оборонного бюджета на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября 2017 года) включает в себя оказание Украине помощи в размере $150 млн в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности. Пентагон также отмечал, что поддержка подразумевает помощь в расширении Киевом "возможностей командования и управления войсками, модернизацию радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, подготовку войск, помощь в оснащении и использовании сил, поддержку в логистических вопросах".